"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

İran'da 8 kişiye casusluk suçlaması

18 Şubat 2020, Salı 20:08
İran'da "ABD hükümeti ile iş birliği" ve "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 8 çevre aktivisti hakkında verilen 4 ile 10 yıl arasındaki hapis cezaları Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında verilen kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce verilen hapis cezalarının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını aktaran İsmaili; Murad Takbaz, Nilüfer Beyani, Humen Cukar, Tahir Kadiriyan, Sam Recebi ve Sepide Kaşan Dust adlı sanıkların "ABD hükümeti ile iş birliği" suçundan 6 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti.

İsmaili, Emir Hüseyin Haleki Hamidi'nin "casusluk" suçundan 6 yıl ve Abdurrıza Kuhpaye'nin de "ulusal güvenliğe karşı eylem" suçundan 4 yıl hapse mahkum edildiğini kaydetti.

Bu arada AP haber ajansı, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Takbaz'ın aynı zamanda ABD ve İngiltere vatandaşlığına da sahip olduğunu bildirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, casusluk, suçlama
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

    BM'den koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük

    Virüs nedeniyle Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

    İran'da 8 kişiye casusluk suçlaması

    Rus Dışişleri: İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

    Manisa'da deprem

    Rusya'ya kesilen 50 milyar dolarlık ceza onaylandı

    AB'den Türkiye kararı

    'Saldırılar durmadan barış konuşmanın anlamı yok'

    Netanyahu'nun yargılanacağı tarih açıklandı

    'Hafter güçleri Trablus'ta Türk gemisini vurdu' iddiası

    'Hepimiz şu soruyu soruyoruz'

    Trablus Limanı, Hafter milislerinin saldırısı altında

    Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

    Çin'de Başhekim Liu Cıming de 'Kovid-19' sebebiyle öldü

    Moskova'daki İdlib görüşmeleri sona erdi

    Afganistan'da Eşref Gani yeniden seçildi

    Gezi Parkı davasında yargılanan 16 sanık hakkında karar

    'Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir'

    'Neresine giderseniz gidin Kudüs özel bir yer'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Muharrem Okur’a iki takipsizlik
    Ahmet BATTAL

    Zoraki okuyucuya
    Risale-i Nur'dan

    Hayatınızı iman ile hayatlandırınız
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir okuma programı daha
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in tevhid arayışı
    Faruk ÇAKIR

    En büyük düşman
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Evlilikte hayır var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cemiyeti kadın ayakta tutar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.