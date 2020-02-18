İran'da 8 kişiye casusluk suçlaması

İran'da "ABD hükümeti ile iş birliği" ve "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle" suçlanan 8 çevre aktivisti hakkında verilen 4 ile 10 yıl arasındaki hapis cezaları Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında verilen kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce verilen hapis cezalarının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını aktaran İsmaili; Murad Takbaz, Nilüfer Beyani, Humen Cukar, Tahir Kadiriyan, Sam Recebi ve Sepide Kaşan Dust adlı sanıkların "ABD hükümeti ile iş birliği" suçundan 6 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti. İsmaili, Emir Hüseyin Haleki Hamidi'nin "casusluk" suçundan 6 yıl ve Abdurrıza Kuhpaye'nin de "ulusal güvenliğe karşı eylem" suçundan 4 yıl hapse mahkum edildiğini kaydetti. Bu arada AP haber ajansı, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Takbaz'ın aynı zamanda ABD ve İngiltere vatandaşlığına da sahip olduğunu bildirdi. Euronews Türkçe

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