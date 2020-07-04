İran'da devlet salgın nedeniyle ek önlemler aldı

Koronavirüsün Asya kıtasında en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, salgınla ilgili önlemlerin gevşetilmesi sonrası artan can kaybı sebebiyle hükümet tedbirleri yeniden sıkılaştırdı.

Son 3 gün içerisinde 500'e yakın kişinin Covid-19 sebebiyle vefat etmesi sonrası kamuya açık tüm alanlara yeniden maske zorunluluğu getirilirken, toplam beş farklı eyalette sıkı önlemler alındı.

Tahran yönetimi artan can kayıpları sonrası bir hafta süreliğine "Korona şakaya gelmez" adlı bir farkındalık kampanyası başlatırken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet memurlarının bundan sonra maske giymeyen vatandaşlara hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Ruhani ayrıca devlet dairelerine maske takmadan gelen memeurların ise derhal evlerine geri gönderileceğini ve o gün çalışmamış sayılacağını belirtti. Devlet kurumlarına ait bazı internet siteleriyse çok ender maske taktığı görülen Ruhani'nin günlerdir "maskeli görüntü ve foroğraflarını" yayınlıyor.

Fars Haber Ajansı son haftalarda artan vaka ve ölü sayısı döneminde 5 milletvekilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, Esteghlal ve Foolad Khuzestan futbol takımlarında toplam 19 futbolcunun da Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Vaka sayısı 230 bini geçti, kurallara uymayan işletmelere 1 hafta kapatma cezası

İkinci bir koronavirüs dalgası sebebiyle İran askeri birlikleri tatbikat çalışmalarına ara verirken, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari, kurallara uymayan ticari işletmelere bir hafta kapatma cezası verileceğini açıkladı.

Koronavirüsün dünyaya yayılmaya başladığı şubat ayında binlerce can kaybı yaşayan İran'da temmuz ayının ilk haftası itibariyle vaka sayısı 232 bine yükseldi. Ülkede Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 11 bini aşmış durumda.