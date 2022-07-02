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2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İran'da üst üste depremler meydana geldi

02 Temmuz 2022, Cumartesi 10:49
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hürmüzgan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü Mühendis Muhtar Silahşor 300'den fazla haneye sahip Sayehuş köyünün depremin merkezi olduğunu ve en fazla hasarın bu bölgede görüldüğünü kaydetti.

Sayehuş haricinde Konh, Dejgan ve Çah Ahmed bölgelerinde de ciddi hasarlar olduğu aktarıldı.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk depremden sonra ikisi birer dakika arayla 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde olmak üzere 15 artçı sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

​​​​​​​Fars Haber Ajansı ayrıca, güvenliğin sağlanması için Hürmüzgan'ın depremden etkilenen bölgelerine Devrim Muhafızları ve ona bağlı Besic kuvvetlerinin gönderildiğini aktardı.

AA

Etiketler: İran, deprem
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