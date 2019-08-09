'İran'ın çökerttiği casusluk şebekesi, petrol satışları hakkında bilgi topluyordu'

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, CIA eğitimli en az 17 casusun saptandığı şebekenin İran'ın petrol satışları hakkında istihbarat toplamaya çalıştığını yazdı.

İranlı yetkililerin haziran ayında çökerttiklerini açıkladığı, İran basınının CIA eğitimli en az 17 casusun saptandığını duyurduğu casusluk şebekesinin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından tümüyle yalanlanmasına rağmen, faaliyetleriyle ilgili yeni iddialar sökün etti.

Petrol piyasasından kaynaklara dayanan NYT, CIA hesabına casuslukla suçlanan 17 kişinin çoğunun, petrol ve enerji sektöründe tüccar ve simsar olarak çalıştıklarına dair iddiaları aktardı.

Zanlılar, yurtdışına yaptıkları ziyaretlerde yabancılarla kurdukları temaslar nedeniyle takibe takıldı.

ABD hesabına çalışan sözkonusu yabancılar, bu kişilere İran Petrol Bakanlığı'nın petrol satışlarında kullandığı banka numarası hesaplarını vermeleri karşılığı 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen miktarlarda para teklif etti. Bazılarına ABD vizesi teklifi de götürüldü.

NYT'ye göre, İran'ın ham petrol üretimi ve satışıyla ilgili istihbarat, ABD'nin İran'a petrol satışını sıfırlamaya yönelik en ağır yaptırımları da içeren maksimum baskı politikası açısından olmazsa olmaz önemde.