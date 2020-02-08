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İrlanda'da halk sandık başında

08 Şubat 2020, Cumartesi 12:14
İrlanda'da siyasetin yeniden şekillenmesine neden olacağı düşünülen erken genel seçim için halk sandık başında. Bugün yapılacak oylamada anketler, milliyetçi Sinn Fein’in önde gittiğini gösteriyor.

Irish Times/Ipsos MRBI anketine göre halk, yüzde 25 ile en fazla Sinn Fein'e destek verirken onu yüzde 23 ile Fianna Fail ve yüzde 20 ile iktidardaki Fine Gail izliyor.

Ancak Sinn Fein’in oy oranındaki artış, partinin tek başına iktidara gelmesine imkan vermiyor. 160 sandalyeli parlamento için seçimde sadece 42 aday gösteren Sinn Fein, anketlerdeki gibi bir sonuç alırsa, seçim sonucunda kurulacak hükümete destek verebilir.

Şu an iktidarda olan Fine Gail, 2016’da yapılan seçimin ardından bağımsız milletvekillerinin de desteği ve ana muhalefet partisi Fianna Fail'in örtülü onayıyla azınlık hükümeti kurmayı başarmıştı.

Ana gündemler: Ekonomi, sağlık ve konut

Avrupa'da 2008'de yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilenen İrlanda'da uygulanan kemer sıkma politikaları, ülke siyasetinin başlıca gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor. Bunun yanında sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar ile konut yetersizliği halkın gündeminde üst sıradaki sorunları oluşturuyor.

Hükümetlerin 1932'den bu yana merkez sağ partiler Fine Gael ile Fianna Fail arasında değiştiği Avrupa Birliği üyesi ülkede, Sinn Fein ilk kez bu iki partiyi geride bırakacak popülerliğe kavuşmuş görünüyor.

İrlanda’da merkez sağ partiler arasında 1920'lerdeki İrlanda iç savaşından bu yana devam eden düşmanlık nedeniyle doğrudan bir koalisyon kurulamıyor.

Son seçimde Fine Gael 16 milletvekili kaybederek 50, Fianna Fail 23 artırarak 44 milletvekili çıkarmıştı. Kuzey İrlanda ile birlik yanlısı milliyetçi Sinn Fein de milletvekili sayısını 14'ten 23'e yükseltmişti.

160 sandalyeli İrlanda parlamentosunda hükümet kurabilmek için 80 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İrlanda, halk, sandık
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