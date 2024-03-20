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20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

"İsrail'de böyle bir hükümet varken önümüzde savaştan başka bir şey yok"

20 Mart 2024, Çarşamba 13:58
ABD'li ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, İsrail'de ülke tarihindeki "en aşırı, dinci, milliyetçi" hükümetin iş başında olduğunu belirterek, "İsrail'de böyle bir hükümet varken önümüzde savaştan başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Sachs, İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın YouTube'da yayınlanan "Uncensored" programına katıldı.

Sachs, mevcut İsrail yönetiminin ülke tarihindeki "en aşırı, dinci ve milliyetçi" hükümet olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla hiçbir durumda Filistinlilerle yan yana yaşamaya niyetli değiller." dedi.

Hükümetin "büyük İsrail, yani Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar tüm topraklara hakim olma" isteğinin her gün açıkça dile getirildiğine işaret eden Sachs, "Burada tam bir tahakküm veya etnik temizlik veya katliam vesaire dışında siyasi bir son yok. İsrail'de böyle bir hükümet varken önümüzde savaştan başka bir şey yok." görüşünü aktardı.

Sachs, İsrail'e 52 yıldır gittiği için durumu oldukça iyi bildiğini vurgulayarak, "Böylesi bir hükümet görmedik. Bu, tüm Filistin’i yönetmeyi isteyen, akla gelebilecek en sağcı, en fanatik, Mesihçi grup." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı.

AA

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