İsrail'den bir heyet Sudan'a gitti

İsrail'den bir heyetin ilişkileri normalleştirme kararı ardından ilk kez resmi ziyaret kapsamında Sudan'a gittiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosunda yayınlanan haberde, İsrail'den bir heyetin resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'a doğru yola çıktığı belirtildi. Heyette kimlerin yer aldığına ilişkin bilgi verilmezken, ziyaretin ana gündem maddesinin İsrail ile Sudan arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının olduğu ifade edildi. Habere ilişkin İsrailli ve Sudanlı yetkililerden ise henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti. AA

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