İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi. İsrail güçleri baskınlarda Batı Şeria'da 5, Doğu Kudüs'te ise 4 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, eşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. "Sıradan" hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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