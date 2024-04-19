İsrail’in füze saldırısı bilmecesi

Amerikan CBS kanalına konuşan iki ABD’li yetkili, bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu iddia etti.

İran basını İsfahan’daki patlamaları “3 mini İHA” ile açıkladı. İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. BBC Türkçe’nin haberine göre İran resmi ajansı IRNA da haberinde, ülkenin bir çok yerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Tebriz’in kuzey batı bölgesinde hava savunma sisteminin şüpheli bir hedefi tespiti sonucu ateşlendiğini duyurdu. Sabaha karşı bazı bölgelerde tespit edilen şüpheli hava cisimleri sonucu alçak irtifa hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen haberde, ülkenin hiçbir yerinde büyük çaplı patlama olmadığı, uzun ve orta menzilli hava savunma sisteminin devreye alınmadığı aktarıldı. Haber Merkezi

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