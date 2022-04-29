İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 160 bin kişi Mescid-i Aksa'ya akın etti

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da yaklaşık 160 bin kişi eda etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Aksa'da namaz kılan kişi sayısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ramazan ayının son cuma namazını yaklaşık 160 bin kişinin kıldığı ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria’dan gelen binlerce Filistinli de cemaat arasında yerini aldı. Namazdan sonra bazı Filistinli gruplar, Kubbetu's Sahra Camii'nin merdivenlerinde Filistin bayrağı açarak slogan attı. İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, Filistinli genç gruba kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin baskınında yaralanan 42 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. AA

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