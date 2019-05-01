İsrail işgal ettiği Filistin'de evleri yıkmaya devam ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait ev İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El-Halil kenti yakınlarındaki Derat köyüne, Filistinli Cibril Muhammed el-Adra'ya ait evi yıkmak için iş makinaları eşliğinde baskın düzenledi. Adra ailesine zorla evlerini boşalttıran İsrail güçleri, yıkım öncesi bölgeyi güvenlik kordonuna alarak, evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Yuvalarının yıkılışını çaresiz gözlerle izleyen Adra ailesi, evlerinden çıkardıkları birkaç eşya ile sokakta kaldı. Yıkıma gerekçe olarak ise söz konusu evin Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve "ruhsatsız" olduğu gösterildi. Geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yeri yıkıldı Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor. AA

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