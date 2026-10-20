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20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

İsrailli Bakan, "Türkiye Cephesi" sorusunu cevapsız bıraktı

20 Ekim 2026, Salı 13:23
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, "Türkiye'ye karşı askeri hazırlık yapmalıyız" diyerek açıkça meydan okudu; röportajı gerçekleştiren sunucunun orduda "Türkiye Cephesi Komutanı" olup olmayacağına dair sorusunu ise cevapsız bıraktı.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bölgede gerilimi tırmandıracak yeni açıklamalara imza attı. Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çeken Smotrich, "Türkiye'ye karşı askeri hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi. Sunucunun yönelttiği "Bizde 'Türkiye Cephesi Komutanı' mı olacak?" sorusunu ise cevapsız bırakarak detay vermekten kaçındı.

"Türkiye'ye Karşı Hazırlık Yapmalıyız"

Orta Doğu gelişmelerini aktaran bir platforma röportaj veren Smotrich, Türkiye'nin çok büyük bir deniz kuvvetine sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin çok ama çok büyük bir deniz kuvveti var ve bunun etkilerini analiz etmemiz, Türkiye'ye karşı askeri hazırlık yapmamız gerekiyor. Geniş bir kabiliyet yelpazesiyle yeniden hazırlıklı olmalıyız."

Yunanistan ile İttifak Çağrısı

Bölgesel gelişmelere değinen İsrailli bakan, Türkiye ve Pakistan’dan gelebilecek muhtemel tehditlere karşı Yunanistan ile olan ittifakın daha da güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Gazze ve Lübnan İçin "İşgal ve İlhak" Planı

Smotrich, röportajında sadece Türkiye'yi hedef almakla kalmadı; Gazze ve Lübnan'a yönelik radikal planlarını da yineledi:

  • Gazze için "Sürgün": Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesini "nihai çözüm" olarak nitelendirdi ve bölgenin kademeli olarak boşaltılması gerektiğini ileri sürdü.
  • Lübnan için "İlhak": İsrail ordusunun Lübnan'da kontrol ettiği bölgelerin ilhak edilmesini savunarak, Hizbullah'ın muhtemel bir saldırısında Beyrut'a kadar ilerleyebileceklerini iddia etti.

ABD’deki seçimlerde Donald Trump ve Cumhuriyetçilere desteğini de açıkça ilan eden Smotrich'in bu sözleri, bölgedeki işgalci ve yayılmacı politikanın yeni bir göstergesi olarak yorumlandı. (ANKA)

Etiketler: İsrail Maliye Bakanı, Bezalel Smotrich, İsrail, Türkiye, Filistin, ABD, Lübnan, Yunanistan, Pakistan
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