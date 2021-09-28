Japonya, Kuzey Kore'nin 'balistik' füze denediğini iddia etti

Kuzey Kore'nin "balistik" olduğu tahmin edilen yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore'den yapılan açıklamada füze denemesi yerel saatle 06.40'da yapıldı.

Hükümet, Kuzey Kore'nin denediği "balistik füzenin" Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini açıkladı. ABD'den yapılan açıklamada da söz konusu füze denemesinden haberdar oldukları bildirildi. Başbakan Suga Yoşihide'nin, hükümetin ilgili kurumlarına, denemenin analiz edilmesi ve öngörülemeyen durumlara karşı hazırlık yapmaları talimatını verdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Euronews Türkçe

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