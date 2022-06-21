Kanada'da 134 yıllık sıcaklık rekoru

Kanada’nın Manitoba eyaletinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda 134 yıllık rekor kırıldı.

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Winnipeg’de hafta sonu yapılan ölçümlerde sıcaklığın 37 santigrat derece olarak kaydedildiği ve bunun da 1888 yılının bu döneminde bu şehirde ölçülen 33,3 santigrat derece olan rekoru kırdığı belirtildi. Açıklamada eyalet genelindeki birçok şehirde hafta sonu rekor sıcaklıkların görüldüğü duyuruldu. Buna göre Carman kentinde kaydedilen 36,9 santigrat derecelik sıcaklık, 1911’deki 32,8 santigrat derecelik 111 yıllık rekoru gölgede bıraktı. Sprague kentinde kaydedilen 34,8 santigrat derece, 1933’teki 34,4 santigrat derecenin biraz üzerine çıkarak rekor yeniledi. AA

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