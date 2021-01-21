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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel salgının son 24 saati

21 Ocak 2021, Perşembe 22:21
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 97 milyon 592 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 90 bini, iyileşenlerin sayısı 70 milyon 97 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 43 bini, Hindistan'da 10 milyon 623 bini, Brezilya'da 8 milyon 639 bini ve Rusya'da 3 milyon 655 bini aştı.

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk gününde, federal bina ve yerleşkelerde Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan karara imza attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan Kovid-19 testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19'un mutasyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ülkede, seyahat hizmeti veren şirketlerin ciroları, salgının etkisiyle Ocak-Eylül 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldı.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ise salgına ilişkin kısıtlamaların süresinin 14 Şubat’a kadar uzatılmasının ilk çeyrekte ekonomiyi durgunlaştıracağını bildirdi.

Fransa’da Ulusal Meclis, salgın nedeniyle ilan edilen sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 1 Haziran’a kadar uzatılmasını onayladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 3 öğretmenin Kovid-19 önlemleri kapsamında sınıfta maske kullanma zorunluluğuna karşı çıktıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, salgının ekonomik etkileri nedeniyle borçlanmak zorunda kaldı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkedeki yetkili kurumların Kovid-19'a karşı AstraZeneca ve Sputnik V aşısına onay verdiğini açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin salgına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların temini ve dağıtımı, aşı olanlara sertifika verilmesi ve salgının yayılmasına karşı önlemler gibi konuları ele almak üzere video konferans yoluyla toplandı.

- Afrika, Kovid-19 ölüm oranlarında dünya ortalamasının üzerine çıktı

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vakaların önceki aya oranla oldukça yüksek çıkması dikkati çekiyor.

Tacikistan'da, salgın nedeniyle ibadete kapatılan camilerde, yaklaşık 9 aylık aradan sonra, 1 Şubat'tan itibaren yeniden toplu namaz kılınabilecek.

Çin'de "Bahar Bayramı" olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere son 7 günde negatif Kovid-19 testi bildirme zorunluluğu getirildi. Çok sayıda eyalet yönetimi seyahat edenlere karantina tedbirleri uygulayacağını açıkladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler, 31 Ocak'a kadar uzatılırken; diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Venezuela, Brezilya'ya Kovid-19 hastaları için oksijen tüpü gönderdi.

Peru’da 4 doktor, Kovid-19'la mücadelede çalışma koşulları nedeniyle açlık grevine başladı.

Şili, Çin'in Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın acil durum kullanımına izin verdi.

Nepal Sağlık Bakanı Hridayesh Tripathi, Hindistan tarafından hediye olarak gönderilen AstraZeneca-Oxford Üniversitesi aşısının öncelikli olarak sağlık personeline uygulanacağını belirtti.

Libya'da tüm okulların 6 Şubat'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çin’in, bu ayın sonuna kadar Pakistan’a 500 bin doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını ve bundan ücret almayacağını bildirdi.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, aşı programı kapsamında sağlık ve kamu çalışanlarının nisana kadar aşılanmasının ardından mayıs başında halka yönelik aşılamaya başlamayı umut ettiklerini söyledi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, başkent Kahire'deki Acuze ve Nebile hastanelerindeki sağlık personeline bugün Kovid-19 aşısı yapıldığını duyururken, ülkedeki Daru'l İfta (Fetva Kurumu) artan vaka sayısı nedeniyle aşı yaptırmanın "vacip" olduğu yönünde fetva yayımladı.

Mısır'da salgında ölen doktor sayısı ise 333'e yükseldi.

Afrika'da vakalarda görülen ölüm oranları, küresel ortalamanın üzerine çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, dünyada Kovid-19 vakalarındaki ölüm oranının ortalama yüzde 2,2, kıtada ise yüzde 2,5 olduğunu belirtti.

Lübnan makamları, salgına karşı 14 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle başlattığı OHAL uygulamasını 2 hafta daha uzattığını duyurdu.

AA

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