"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kuzey İrlanda'daki gösterilerde kadın gazeteci öldürüldü

19 Nisan 2019, Cuma 10:57
Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde Perşembe akşamı başlayan protesto gösterileri sırasında 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin öldüğü açıklandı.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Lyra McKee'nin ölümü hakkında 'terörist saldırı' soruşturması başlatıldığını açıkladı ve olayın arkasında kendisini 'Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)' olarak adlandırılan örgütün olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Perşembe günü Derry'de yaşanan protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmış, Derry Emniyeti bölgede görev yapan polislere en az 50 molotof kokteyli atıldığını ifade etmişti. Polis ayrıca silahlı bir kişinin protestolar sırasında ateş açtığını da söyledi.

Protestoların Derry bölgesinde polis güçlerinin yürüttüğü bir güvenlik operasyonuna tepki olarak başladığı belirtiliyor.

Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık ile birliğini savunan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) lideri Arlene Foster, Derry'de yaşananları ve Lyra McKee'nin öldürülmesini kınayan bir açıklama yaptı ve "1970'lerde, 80'lerde, 90'larda sokaklarımıza silahları getirenler hatalıydı. 2019'da da bu eylemler aynı ölçüde hatalıdır. Kimse geçmişe dönmek istemiyor" dedi.

'Yeni IRA' kim, ne istiyor?

Yeni IRA, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de aktif olan bir paramiliter örgüt olarak tanımlanıyor. Örgüt, amacının Kuzey İrlanda'daki Birleşik Krallık hakimiyetini sonlandırmak ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'ni birleştirmek olduğunu söylüyor.

Yeni IRA'nın köklerinin, 1997'deki ateşkesi reddeden ve kendisini 'Gerçek IRA' olarak adlandırmaya başlayan yapılanmaya dayandırıyor.

2012'de Gerçek IRA ve daha küçük ölçekli Cumhuriyetçi militan örgütler bir araya gelerek Yeni IRA olarak tanımlanmaya başlanmıştı. Örgüt ise kendisini sadece IRA olarak adlandırıyor.

Örgüt son olarak Mart ayında Londra ve Glasgow'da yaşanan bombalı paket olaylarını üstlenerek gündeme gelmişti.

Bombaların gönderildiği adresler arasında Glasgow Üniversitesi, Heathrow Havalimanı ve Waterloo Tren İstasyonu da vardı.

BBC Türkçe

Etiketler: İrlanda, terör, gazeteci, polis
Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.