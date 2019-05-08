Kuzey Kore'de füze denemesi: Eğitim tatbikatından fazlası değildir

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen hafta düzenlenen ve Kim Jong-un'un da izlediği füze denemelerinin 'rutin ve savunma amaçlı' olduğu bildirildi.

Kuzey Kore, ordu güçlerinin geçen hafta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze denemesini izlediği görüntüleri paylaşmıştı. Görüntülerde, yerel saatle 09.06 ila 09.27'de ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan tatbikatı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti. Kuzey Kore haber ajansı Kore Merkezi Haber AJansı (KCNA) tarafından aktarılan haberde, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada söz konusu tatbikatın 'rutin ve savunma amaçlı' olduğu yönünde bir açıklamada bulunduğu aktarıldı. 'DÜZENLİ EĞİTİM TATBİKATINDAN FAZLASI DEĞİLDİR' Ajans, bakanlığın "Ordumuz tarafından gerçekleştirilen tatbikat, düzenli eğitim tatbikatından fazlası değildir ve ne herhangi birini hedef almış, ne de bölgedeki durumun ağırlaşmasına neden olmuştur" açıklamalarına yer verdi. Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu 'ihtiyatlı şekilde' ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.