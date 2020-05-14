“Libya tehlikede”

Birleşmiş Milletler (BM), Libya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların devam ettiği ve bütün ülke nüfusun sağlık ve güvenliğinin tehlikede olduğu ikazında bulundu.
BM’ye bağlı 7 örgüt OCHA, BMMYK, UNICEF, UNFPA, WFP, DSÖ ve IOM tarafından yapılan ortak açıklamada, Libya’da devam eden çatışmaların ve salgının büyük tehdit teşkil ettiğine dikkati çekildi. Ateşkes çağrılarına rağmen, çatışmaların durmadığı ve insani erişimin engellendiği belirtilen açıklamada, bu yılın başından bu yana 3 bin 200’den fazla göçmenin deniz yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi. En az 15 hastanenin çatışmalarda zarar gördüğüne ve hastanelere yönelik saldırıların uluslar arası insani hukuku ihlâl ettiğine dikkati çekilen açıklamada, salgının başlamasıyla sağlık sistemi üzerindeki baskının daha da arttığı ve ülkedeki en savunmasız insanlar için büyük tehdit teşkil ettiği vurgulandı.
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AA