“Libya tehlikede”

Birleşmiş Milletler (BM), Libya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların devam ettiği ve bütün ülke nüfusun sağlık ve güvenliğinin tehlikede olduğu ikazında bulundu.

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