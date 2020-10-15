Londra'da salgın kısıtlamaları sıkılaştırılacak

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Kovid-19'un "ölümcül" olduğunu ve ülkede "katlanarak yayıldığını" söyledi.

Ülkenin bazı bölgelerindeki durumun "ciddi" olduğunu belirten Hancock, Londra'nın yanı sıra York ve Essex'in de aralarında bulunduğu 9 kentte ikinci aşama kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu. Farklı hane halkı üyelerinin evler veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda görüşmelerinin yasaklanmasını içeren kısıtlamaların cumartesinden itibaren geçerli olacağını açıklayan Sağlık Bakanı, Londralılara "Birlikte çalışırsak bunu yenebiliriz." diye seslendi. AA

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