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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Lübnan’da yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

09 Ekim 2021, Cumartesi 17:39
Lübnan’da yakıt sıkıntısı yüzünden iki büyük enerji santralinde üretimin önemli ölçüde düşmesi, ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisine yol açtı.

Reuters, elektrik kesintisinin birkaç gün daha süreceğini duyurdu. Elektrik kesintisi yüzünden birçok iş yeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Al Zahrani ve Deir Ammar isimli ülkenin iki büyük enerji santraline mazot gitmemesi yüzünden, buradan gerçekleşen elektrik üretimi önemli ölçüde düştü. Lübnan genelinde yaşanan elektrik kesintisinin en az pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Ulusal elektrik şirketinin, ordunun yakıt rezervlerini kullanarak, enerji santrallerini çalıştırmak için girişimde bulunduğu ancak bunun kısa bir süre içinde gerçekleşmeyeceği bildirildi

Yakıt sıkıntısı yüzünden benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, birçok yerde arbede yaşandığı gelen haberler arasında.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan yerel para birimi, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti.

Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Lübnan, yakıt sıkıntısı, elektrik kesintisi
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