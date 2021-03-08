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8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Lübnan'daki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda'

08 Mart 2021, Pazartesi 20:09
Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, siyasi krizin tüm alanlara yansıdığını belirterek yetkilileri ülkenin gidişatıyla ilgili uyardı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Avn, ülkedeki gelişmeleri ve sıkıntıları ele almak üzere askeri yetkililerle bir araya geldi.

Lübnanlı siyasi yöneticilere hitaben "Nereye gidiyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diyen Avn, ülkedeki durumun infiale yol açabileceği ciddiyette olduğuna dair birçok kez uyarıda bulunduklarını söyledi.

Ordunun, özel ve kamu mülklerine zarar verilmediği sürece anayasa ve uluslararası anlaşmaların sağladığı ifade özgürlüğünden yana olduğunu aktaran Avn, şöyle devam etti:

"Ülkedeki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda. Kriz özellikle ekonomik açıdan yoksulluk ve açlığın artmasına yol açtı. Maaşlar da alım güçlerini kaybetti. Ordunun bütçesi her yıl düşürülüyor, bütçe yıl sonuna kadar yetmiyor. Askerler de sıkıntılar çekiyor ve halk gibi aç kalabiliyor."

Genelkurmay Başkanı, ekonomik kriz ve yansımalarının yanı sıra İsrail'in devam eden tehditleri ve uyuyan terör hücreleri nedeniyle ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olmadığına işaret etti. Avn, ekonomik krizin oluşturduğu baskılara rağmen ordudan firar edenler olduğuna dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibarıyla bir ABD dolarının 10 bin 300 Lübnan lirası üzerinden işlem gördüğü ülkede, 2 Mart'tan beri yolları trafiğe kesme eylemleri düzenleniyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

AA

Etiketler: Lübnan, siyasi kriz
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