Lübnan Ordusu: Beyrut'ta arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşıyor

Lübnan Ordusu Rehberlik Müdürü Ali Kansu, başkent Beyrut'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, önceki gün şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı ve çevresindeki enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırılması yönünde karar alındığını belirtti.

Kansu, patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın takibi için askeri inzibatın görevlendirildiğini ifade etti.

Patlamanın yol açtığı hasar tespit çalışmalarının da aynı şekilde yoğunlaştırılacağına işaret eden Kansu, "Lübnan Kızılhaç Örgütü, ölenlerin sayısını belirleme ve kimlik tespit çalışmalarını üstlenecek. Kimlik tesbiti için kayıpların ailelerinden DNA örnekleri alınacak." dedi.

Patlama sonucu tamamen yıkılan bölgenin, arama kurtarma ve enkazları kaldırma çalışmalarının hızlandırılması için giriş çıkışlara kapatılacağına dikkati çeken Kansu, soruşturmayı yürüten komitelerin de böylece işlerine yoğunlaşacağını söyledi.

Kansu, birçok ülkenin gönderdiği uzman ekipler sayesinde arama kurtarma çalışmalarının çok dikkatli yapıldığına vurgu yaptı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada ölenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.