Macron, Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 1994'te işlenen Ruanda Soykırımı'ndaki rolüne ilişkin sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak suç ortağı olmadıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret için gittiği Ruanda'da soykırım anıtında yaptığı konuşmada, "Sorumluluklarımızı tanımaya geldim." dedi.

"Fransa'nın Ruanda'da rolü, geçmişi ve siyasi bir sorumluluğu var." diyen Macron, zamanın Fransız hükümetinin soykırım uygulayan Ruanda yönetiminin fiilen yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın sebep olduğu acıları çekenlerin yüzüne bakma ve acılarını kabul etme görevi olduğunu belirterek ülkesinin doğrular konusunda uzun süre sessiz kaldığını kaydetti.

Suç ortaklığını kabul etmedi

"Fransa suç ortağı değildi. Dökülen kan, onun silahlarına ya da askerlerinin ellerine bulaşmadı." ifadesini kullanan Macron, Fransa'nın 1990'dan miras kalan çatışmaya dahil olarak ülkedeki duruma ilişkin uyarıları dikkate almadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin bölgesel çatışma veya sivil savaşı önlemeye çalışırken tüm uyarıları kulak ardı ederek soykırım uygulayan bir kişinin yanında durduğunu, bu şekilde çok kötü biten döngüye dahil olduğunu dile getirdi.

Son 10 yılda Ruanda'yı ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron konuşmasını, "Ancak bu karanlık zamanları geçirenler affedebilir, bize kendimizi affetme hediyesini verebilir." ifadesini kullandı.

"Soykırımda ağır sorumluluğu var"

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, martta Ruanda soykırımına ilişkin sunulan raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu bulunduğu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı belirtilmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın, soykırımda önemli rol oynadığı vurgulanan raporda, "Fransa, soykırım hazırlığı konusunda kör davrandı." ifadesi kullanılmıştı.

Raporda, Fransa'nın soykırımı yapan hükümete silah temin etmesinin ve Fransız askerlerinin Ruanda ordusuna eğitim vermesinin arkasında ülkenin etnikçi yaklaşımının olduğu aktarılmıştı.

Ruanda hükümetinin girişimiyle ABD merkezli "Levy Firestone Muse" hukuk firmasının hazırladığı raporda da, Fransa'nın Ruanda soykırımında ciddi sorumluluğu bulunduğu ve Fransız hükümetinin Hutu rejiminin soykırım gündeminden habersiz olmadığı, öngörülebilir bir soykırıma imkan tanıdığı vurgulandı.