"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Melbourne'de koronavirüs sessizliği

19 Eylül 2020, Cumartesi 15:25
Avustralya'nın Melbourne kenti, dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri. Ancak bu sıralar, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik yasaklardan dolayı "hayalet şehre" döndü.

Avustralya’da COVID-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 4. kategorideki yasaklar, kentin alışılagelmiş canlı hayatını durma noktasına getirdi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Melbourne’da, 28 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak COVID-19 yasakları nedeniyle günün her saatinde binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya alışık olan ana caddeler, köprüler, meydanlar, alışveriş merkezleri ve parklarda zorunlu işlerde çalışan birkaç kişi dışında kimse görülmez oldu.

Halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı dükkanlar dışında binlerce iş yerinin kapatıldığı Melbourne’da stadyumlar, tenis kortları, konser salonları, tiyatrolar, kütüphaneler, fuar merkezleri de aylardır kapalı.

Ülkede en fazla can kaybının olduğu yer

Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" kuruluşu tarafından 2011-2017 yıllarından üst üste 7 defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, COVID-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü kent oldu.

Avustralya’da COVID-19'dan ölen 837 kişiden 750’si Melbourne’un başkenti olduğu Victoria eyaletinde kayıtlı. Avustralya'da COVID-19 nedeniyle hastalanan 26 bin 864 kişiden 20 bin 15'i yine Victoria'dan.

Zorunlu haller dışında evden çıkmanın yasak olduğu kentte halen 1112 aktif vakadan, 11’i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 107'sinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Son haftalara can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi COVID-19 nedeniyle ölmüştü.

Sessizlik hakim

Melbourne’un merkezi olarak kabul edilen ve hafta boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen çeşitli etkinliklerin yanı sıra konserlere de ev sahipliği yapan Federasyon Meydanı sessizliği büründü. Kenti ziyaret edenlerin uğrak noktalarının başında yer alan meydanda martıların dışında parmakla sayılacak kadar insan bile görmek imkansız hale geldi.

Öte yandan lüks restoranları, barları, kafeteryaları ve otelleriyle ünlü Southbank semtindeki mekanların aylardır kapalı kalmasından dolayı gece ve gündüz yaşanan canlılığın yerine tamamen sessizlik almış durumda.

Etiketler: Melbourne, koronavirüs, sessizlik
Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak'ta ibadet yerleri 5 ay sonra yeniden açılıyor

    Öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek

    Siirt'in Şirvan ilçesi karantina altında

    Cezayir, ülkedeki Fransız nüfuzunu kırmak istiyor

    Binali Yıldırım'in Kovid-19 testi negatif çıktığı

    'Salgının tekrar alevlendiğini söyleyebiliriz'

    Melbourne'de koronavirüs sessizliği

    İtalya'da halk referandum için sandığa gidiyor

    İstanbul'da salgın önlemi: Bazı kurumlara HES kodu olmadan girilemeyecek

    Küresel salgının 3 merkezi... Hindistan, Brezilya ve Meksika'nın son 24 saati

    'Normalleşme' ile İsrail'in işlediği suçları görmezden geliniyor'

    Dışişleri Bakanlığından Rus mahkemesinin 'Kırım Tatarları'na kararına tepki

    'Salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz'

    Demokrasi ve özgürlük olmazsa, kalkınma da olmaz

    Uzmanlar gelecekten endişeli... Plastik kirliliği alarm veriyor!

    Diplomatik seçenekler henüz tükenmedi

    Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor

    Esnafın kriz faturası ağırlaşıyor

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 18 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkin muhalefet ihtiyacı
    Abdil YILDIRIM

    Sahte şeyhler, çakma tarikatler ve Bediüzzaman gerçeği
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük olmazsa, kalkınma da olmaz
    Ahmet BATTAL

    Yumuşak beyan ve haykırış dengesi
    Faruk ÇAKIR

    Salgın mı, cehalet mi?
    H. Muharrem OKUR

    Cemaat-tarikat tartışmasında çözüm Said Nursî’de
    Osman ZENGİN

    Vahdet Yılmaz, Ahmet Denktaş, Selahaddin Akyıl…
    Yasemin YAŞAR

    Ailede rolleri tekrar tanımlamak
    Risale-i Nur'dan

    Dahildeki adaveti unutup, tam tesanüd etmeli
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya, Üstadın sesi ve Risale-i Nur'un nâşir-i efkârıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.