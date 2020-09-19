Melbourne'de koronavirüs sessizliği

Avustralya'nın Melbourne kenti, dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri. Ancak bu sıralar, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik yasaklardan dolayı "hayalet şehre" döndü.

Avustralya’da COVID-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 4. kategorideki yasaklar, kentin alışılagelmiş canlı hayatını durma noktasına getirdi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Melbourne’da, 28 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak COVID-19 yasakları nedeniyle günün her saatinde binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya alışık olan ana caddeler, köprüler, meydanlar, alışveriş merkezleri ve parklarda zorunlu işlerde çalışan birkaç kişi dışında kimse görülmez oldu.

Halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı dükkanlar dışında binlerce iş yerinin kapatıldığı Melbourne’da stadyumlar, tenis kortları, konser salonları, tiyatrolar, kütüphaneler, fuar merkezleri de aylardır kapalı.

Ülkede en fazla can kaybının olduğu yer

Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" kuruluşu tarafından 2011-2017 yıllarından üst üste 7 defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, COVID-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü kent oldu.

Avustralya’da COVID-19'dan ölen 837 kişiden 750’si Melbourne’un başkenti olduğu Victoria eyaletinde kayıtlı. Avustralya'da COVID-19 nedeniyle hastalanan 26 bin 864 kişiden 20 bin 15'i yine Victoria'dan.

Zorunlu haller dışında evden çıkmanın yasak olduğu kentte halen 1112 aktif vakadan, 11’i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 107'sinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Son haftalara can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi COVID-19 nedeniyle ölmüştü.

Sessizlik hakim

Melbourne’un merkezi olarak kabul edilen ve hafta boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen çeşitli etkinliklerin yanı sıra konserlere de ev sahipliği yapan Federasyon Meydanı sessizliği büründü. Kenti ziyaret edenlerin uğrak noktalarının başında yer alan meydanda martıların dışında parmakla sayılacak kadar insan bile görmek imkansız hale geldi.

Öte yandan lüks restoranları, barları, kafeteryaları ve otelleriyle ünlü Southbank semtindeki mekanların aylardır kapalı kalmasından dolayı gece ve gündüz yaşanan canlılığın yerine tamamen sessizlik almış durumda.