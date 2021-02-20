Navalnıy'ın hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi

Moskova Şehir Mahkemesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle, normal hapis cezasına çevrilmesine olan itirazını reddetti.

Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde, Navalnıy hakkında verilen karara itiraz görüşüldü. Tarafların dinlenilmesinden sonra mahkeme, Navalnıy’ın yolsuzlukla ilgili davada aldığı 3,5 yıllık ev hapsinin, çektiği cezaların da hesaba katılarak normal hapse çevrilmesi yönünde alınan kararı haklı buldu. Ayrıca mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi yaklaşık 1 yıla çıkararak, Navalnıy’ın 2,5 yıllık kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi. Mahkemeyi, bazı Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinden diplomatlar da takip etti. "Rusya’nın mutlu olması için mücadele etmek istiyorum" Mahkeme salonunda hakim karşısına çıkan Navalnıy, yaptığı konuşmada, tedavi gördüğü Berlin’den döndüğüne pişman olmadığını söyledi. Rusya’nın özgür olmasını istediğini ancak bunun tek başına yeterli olmadığını savunan Navalnıy, "Rusya’nın mutlu olması için mücadele etmek istiyorum. Her şeye sahibiz ama yine de mutsuz bir ülkeyiz. Sloganı değiştirmeyi öneriyorum: Rusya sadece özgür değil aynı zamanda mutlu olmalı. Rusya mutlu olacak." ifadelerini kullandı. AA

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