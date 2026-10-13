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13 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Nürnberg Havalimanı uçuşlara kapatıldı

13 Ekim 2026, Salı 14:14
Almanya'da Nürnberg Havalimanı'nın acil durum sebebiyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

 

Almanya'da Nürnberg Havalimanı'nın acil durum sebebiyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Eurofighter savaş uçaklarının eşlik ettiği, Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan gelen bir uçak, Nürnberg Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan havalimanı geçici olarak kapatıldı. Kapalı kalacağı belirtilen havalimanındaki olayın sebebi ve hava acil durumunun ayrıntıları henüz netlik kazanmadı.

GECE DRON ŞÜPHESİ YAŞANDI

Nürnberg Havalimanı’nda dün gece de bir insansız hava aracı (İHA) görülmesi sebebiyle uçuş trafiği aksadı.Polis, saat 02.00 ile 04.00 arasında üç pilotun birbirinden bağımsız olarak bir cisim gördüklerini bildirdi. Dron olabileceği değerlendirilen cismin bulunması için başlatılan arama çalışmasına bir polis helikopteri de katıldı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

 

AA

Etiketler: Almanya, Nürnberg Havalimanı, uçuş iptali, İHA, dron
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