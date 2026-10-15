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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Obama: "Bu bir tür delilik!"

15 Ekim 2026, Perşembe 15:54
Kuzey İrlanda'da katıldığı bir programda, İsrail'in Orta Doğu'daki eylemlerine ilişkin soruyu cevaplayan Obama, "Bu durum, kabileciliğe ve köklere dayanan, uzlaşmaya yanaşmayan bir ayrışmanın içinde sıkışıp kalmışlığımızın özeti. Bu bir tür delilik." dedi.

 

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta dün gece düzenlenen bir etkinlikte, dünyadaki güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Orta Doğu'daki eylemlerine ilişkin soruyu cevaplayan Obama, yaşanan acıların herkesi derinden üzmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum, kabileciliğe ve köklere dayanan, uzlaşmaya yanaşmayan bir ayrışmanın içinde sıkışıp kalmışlığımızın özeti. Bu bir tür delilik." dedi.

(FİLİSTİNLİLER) "BU ADALETSİZLİK" DERKEN HAKLI

Avrupa'nın Yahudi halkının tarih boyunca yaşadığı zulümlerden büyük oranda sorumlu olduğunu söyleyen Obama, "(Yahudilerin) Sığınacak bir yer aramaları anlaşılacak bir şey. Ancak insanların topraklarını almaları ve bunda aşırıya kaçmaları da inkar edilemeyecek bir şey. O insanlar haklı olarak 'Bu adaletsizliktir. Toprağımı geri istiyorum.' dediler." diye konuştu.

GÜVENLİK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR AMA...

Obama, güçlü olan tarafın bu noktada sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Eğer İsrail'in tutumu, 'Bölgenin en güçlü ve teknolojik açıdan en gelişmiş ülkesi biziz. Güvenliğimiz, yalnızca ne gerekiyorsa onu yapmamıza, ne istiyorsak onu almamıza ve kimseye taviz vermememize bağlı.' şeklindeyse bu kısa vadede işe yarayabilir ancak o zaman da ahlaki üstünlüğünüzden taviz vermiş olursunuz. Şu anki İsrail hükümetinin de bu tutumu benimsediğini düşünüyorum."

FİLİSTİNLİLERE DAYATILAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Obama, "Filistinlilere, hiç kimsenin kendisi için kabul etmeyeceği bir yaşam koşulunu dayatmak sürdürülebilir değildir." derken, milyonlarca Filistinlinin hiçbir yere gitmeyeceğinin İsrail tarafından kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI"NI ÖRNEK GÖSTERDİ

Filistin'in de İsrail'i yenilgiye uğratma stratejisine dayanmayan bir yol izlemesi gerektiğini söyleyen Obama, Kuzey İrlanda'nın Ada'da çatışmaları sona erdiren 1998 tarihli Belfast Anlaşması'ndan (Hayırlı Cuma Anlaşması) bu yana kat ettiği gelişmelere değindi. Barışın Kuzey İrlanda'yı dönüştürdüğünü ve bunun getirilerinden herkesin faydalanması gerektiğini belirten Obama, "Hayırlı Cuma Anlaşması, insanların eski yaralarını bir kenara bırakıp barışı seçtiğinde neler olabileceğini gösteren çok parlak bir örnek." dedi.

Obama, barışın ve demokrasinin kaçınılmaz bir son değil, tekrar tekrar seçilmesi gereken seçenekler olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: ABD Eski Başkanı, Obama, İsrail, Filistin, Kuzey İrlanda, Yahudi halkı, Ortadoğu, barış, demokrasi
Okunma Sayısı: 313
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