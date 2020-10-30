Pakistan'dan Türkiye'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ve Türkiye'de enkaz altında kalanlarla ilgili haberlerden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan halkının Türk kardeşleriyle güçlü dayanışma içerisinde bulunduğu ve dualarının Türkiye ile birlikte olduğu kaydedildi.

Pakistan Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla üzüntü duyduğunu ve bu zor zamanda Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti.

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han da Twitter'dan paylaştığı mesajında, dualarının kardeş Türkiye halkı ile olduğunu vurgulayarak, "Allah bu zor zamanda Türkiye halkına yardım etsin." ifadesini kullandı.