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14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu

14 Ekim 2026, Çarşamba 10:46
Vatikan, akciğer teşhisi konulan Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde ameliyat olduğunu ve sağ akciğerinin alt lobunun alındığını bildirdi.

Vatikan, akciğer teşhisi konulan Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde ameliyat olduğunu ve sağ akciğerinin alt lobunun alındığını bildirdi. Vatikan, "Ameliyat başarılı geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Ameliyatın ardından Papa normal şekilde uyandı ve kısa bir gözlem süresinin ardından odasına döndü" açıklamasını yaptı.

90 DAKİKALIK AMELİYAT GEÇİRDİ

Vatikan, Papa 14'üncü Leo'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, 13 Ekim Salı günü Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde ameliyat edilen Papa'ya, akciğer kanserinin bir türü olan pulmoner adenokarsinom teşhisi konulduğu belirtildi. Vatikan tarafından yayımlanan sağlık bültenine göre, Papa'nın sağ akciğerinin alt lobu yaklaşık 90 dakika süren cerrahi müdahaleyle alındı.

Ameliyat sırasında yapılan doku incelemesinde, operasyon öncesindeki tetkiklerde şüphelenilen kanser teşhisi doğrulandı. Vatikan, ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, "Ameliyat başarılı geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Ameliyatın ardından Papa normal şekilde uyandı ve kısa bir gözlem süresinin ardından odasına döndü" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA HASTANEDE KALMASI BEKLENİYOR

Vatikan, Papa Leo'nun geceyi hastanede sakin geçirdiğini ve yaklaşık bir hafta boyunca doktor gözetiminde kalmasının beklendiğini bildirdi. Papa'nın akciğerindeki kitlenin rutin sağlık kontrolleri sırasında tespit edildiği belirtildi. Kanserin vücudun başka bölgelerine yayılıp yayılmadığının belirlenmesi amacıyla ek tetkiklerin sürdüğü ifade edildi. Ameliyat sebebiyle Papa'nın 20 Ekim'e kadar planlanan programlarının iptal edildiği bildirildi.

AMELİYAT OLACAĞINI PAZAR GÜNÜ DUYURMUŞTU

Papa Leo, 11 Ekim Pazar günü Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı geleneksel Angelus duasının ardından akciğerinde bir nodül tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıklamıştı. Papa, akciğerindeki kitlenin çok erken bir aşamada tespit edildiğini ve belirli bir bölgede sınırlı kaldığını belirterek, doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiğini söylemişti. (ANKA)

Etiketler: Papa 14. Leo, Vatikan, Roma, akciğer kanseri
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