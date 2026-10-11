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12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

R4'ten Husi saldırılarına ortak kınama

11 Ekim 2026, Pazar 23:52
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu R4 Grubu, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal ve şartsız durdurulmasını istedi.

 

 

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu R4 Grubu (Regional Four/ Bölgesel Dörtlü), Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal durdurulmasını istedi. 

Dışişleri Bakanlığı, R4 Grubu’nun Suudi Arabistan’a yönelik saldırılara ilişkin ortak bildirisini paylaştı. Bildiride, saldırıların Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu vurgulanarak, ülkenin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı meşru tedbirlere destek ifade edildi.

ULUSLARARASI HUKUKUKUN İHLALİ

Bakanlığın yayımladığı ortak bildiride şunlar kaydedildi:

“R4 Grubu Devletleri (Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dâhil olmak üzere, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır.

TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ

Grup, bu saldırıların Krallığın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu, Krallığın güvenliğine, istikrarına ve sivillerin emniyetine doğrudan tehdit oluşturduğunu ve hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamayacak veya kabul edilemeyecek tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini bir kez daha teyit etmektedir.

Grup ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde; Krallığın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak, vatandaşlarının ve mukimlerinin emniyetini korumak amacıyla, bu saldırılara karşı koymak, tehdit kaynaklarını caydırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek için aldığı tüm meşru tedbir ve adımlara verdiği tam destek de dâhil olmak üzere, Suudi Arabistan Krallığı ile dayanışmasını ve desteğini bir kez daha vurgulamaktadır."

SONUÇLARDAN HUSİ MİLİSLER SORUMLU

Açıklamanın son kısmında, "Grup, bu saldırıların sonuçlarından ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmakta; bu saldırıların derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep etmektedir.” ifadeleriine yer verildi. (ANKA)

Etiketler: R4, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Birleşmiş Milletler, Husi milisler, Yemen, Riyad, uluslararası hukuk
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