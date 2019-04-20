Roger Waters, Madonna'dan İsrail'de düzenleyeceği konserini iptal etmesini istedi

Pink Floyd grubunun efsane basçısı ve solisti Roger Waters, Madonna'ya açık bir mektup yazarak bu yıl Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki konserini iptal etmesini istedi.

Netta’nın “Toy” şarkısıyla Eurovision 2018’i kazanan İsrail, bu seneki yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

The Guardian'da yayınlanan mektubunda Waters şunları yazdı:

“Son zamanlarda İsrail'de konser veren müzisyen arkadaşlarımın bazıları bunu köprüler inşa etmek ve barış talebini güçlendirmek için yaptıklarını söylüyor. Saçmalık! İsrail’de konser vermek karlı iş ama bu, işgalin, ayrımcılığın, etnik temizliğin, çocukların hapsedilmesinin ve silahsız eylemcilerin katledilmesinin meşrulaştırılmasına hizmet ediyor.”

Waters, BBC’nin Eurovision organizatörlerini yarışmayı İsrail’den başka yerde yapmaya zorlaması için başlatılan açık mektuba imza atan İngiliz kültürel figürler arasındaydı.

Bu mektupta “Eurovision hafif bir eğlence olabilir. Ancak insan haklarına dair kaygılardan muaf değil ve İsrail’in Filistinlilere yönelik sistematik insan hakları ihlalini görmezden gelemeyiz” ifadeleri yer alıyordu.

Waters ayrıca antisemitizm suçlamalarının “İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları aydınlatanları itibarsızlaştırmak ve dikkatleri onların söylediklerinden başka yöne çekmek için bir sis perdesi” olduğunu belirterek “Dünyanın her yerinde ezilen halkların insan hakları mücadelesini desteklediğimi belirtmeliyim. Eğer Rohinga'ları destekliyor, onlara yönelik Myanmar zulmünü kınıyorsam bu beni Budist karşıtı yapmaz” diye konuştu.

Roger Waters mektubunu şu ifadelerle sonlandırdı:

“Aslında tüm yarışmacıları, tüm gençleri, genç-yaşlı fark etmeksizin Madonna dahil herkesi BM İnsan Hakları Beyannamesi'ni okumaya davet ediyorum. Bu beyannamenin 500 dilde çevirisi var, yani herkes Beyanname’nin 30 maddesine dair bilgi sahibi olabilir. Eğer bu beyannameye göre hareket edersek, güzel gezegenimizi eli kulağındaki yıkımlardan koruyabiliriz.”