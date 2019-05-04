Rus Senatör: Pyongyang’ın füze denemeleri askeriden çok siyasi yönlü

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Kuzey Kore’nin son füze denemesinin dünyaya baskı veya tehditlere müsamaha edemeyeceğini göstermek amaçlı olduğunu ifade etti.

Facebook’tan açıklama yapan Kosaçev, Pyongyang’ın füze denemelerinin askeriden çok siyasi yönlü olduğunu ifade etti. Kosaçev, “Bu açıkça bir sinyal. Pyongyang onunla doğrudan uzlaşma arayışına girilmesini, baskı ve tehdidin bir seçenek olmadığını gösteriyor” ifadesini kullandı. Kosaçev, Kuzey Kore’nin müzakerelere hazır olduğunu göstermesini umduğunu da ekledi.

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