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22 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Rusya, Gürcistan uçuşlarını yasakladı

22 Haziran 2019, Cumartesi 01:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'a yönelik uçuşları kısıtlayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Gürcistan’da geçici olarak bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü için gerekli desteğin sağlanması talimatının verildiği kararnamede, tur operatörü şirketlere de Gürcistan’a yönelik tur satışlarını durdurma tavsiyesi verildi.

Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve Rus Milletvekili Gavrilov'un, Parlamento Başkanının makamından konuşmasını yapması nedeniyle protesto için Parlamento önünde toplanmıştı.

Göstericiler, dün gece saatlerinde Tiflis'te Parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışırken, polisle aralarında arbede yaşandı. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri ise protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Emniyet güçleri sabah saatlerine kadar Tiflis caddelerine dağılmış protestocuları gözaltına alma operasyonunu sürdürdü.

Yerel basındaki haberlere göre, olaylarda aralarında polis, protestocu ve gazetecilerin bulunduğu toplam 240 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.

AA

Etiketler: Rusya, Gürcistan, hava yolu, Putin
Okunma Sayısı: 88
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