Rusya ve Türkiye Suriye'de ateşkes ihlalleri saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 14, Türkiye'nin ise 10 ateşkes ihlali tespit ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rusya tarafı, Lazkiye’de 11, Hama’da 3 olmak üzere 14 ateşkes ihlali tespit etti. Türkiye tarafıysa Hama’da 8, Halep’te 1, Lazkiye’de 1 olmak üzere toplam 10 ateşkes ihlali hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Son 24 saat içinde ateşkese katılma anlaşmalarının imzalanmadığı bilgisini de veren bakanlık, anlaşma sayısının 2 bin 518’de sabit kaldığını, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında da değişiklik olmadığını kaydetti.

