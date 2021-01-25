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25 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

'Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı'

25 Ocak 2021, Pazartesi 19:48
Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, Kovid-19 salgınının dünyadaki ekonomik dengesizliği artırdığını, en zengin 10 iş insanının servetinin 18 Mart-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 540 milyar dolar arttığını bildirdi.

Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı "Eşitsizlik Virüsü" başlıklı raporda, aralarında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve Facebook’ın kurucusu Mark Zuckerberg’in de bulunduğu dünyanın en 10 en büyük zengininin servetlerinin, 2020 yılının 18 Mart ve 31 Aralık tarihleri arasında toplamda 540 milyar dolar arttığı belirtildi.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecince elde edilen bu servet artışının tek başına dünyadaki tüm insanlara Kovid-19 aşısı yapılmasını sağlayabilecek seviyede olduğu belirtildi.

Raporda küresel çapta insani yardım programlarına verilen katkının azaldığı, öte yandan dünyadaki milyarderlerin toplam servetinin ise 2020 yılının 18 Mart ve 31 Aralık tarihleri arasında 3,9 trilyon dolar artarak toplam 11,95 trilyon dolara ulaştığı, bunun da G-20 ülkelerini salgınla mücadele amacıyla yaptığı toplam harcamaya eşit olduğu kaydedildi.

Oxfam’ın raporunda 2020 yılında en çok gelir elde eden 32 küresel şirketin karlarına geçici olarak vergi uygulanması halinde toplam 104 milyar dolarlık gelir elde edilebileceği belirtildi.

79 ülkeden 300 iktisatçının görüşüne başvurarak hazırladığı raporda, ”Bu meblağ, tüm düşük ve orta gelirli ülkelerdeki bütün yaşlı ve çocukların, bütün işsizlerin maddi yardım alması için yeterli olurdu.” İfadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam İngiltere Üst Yöneticisi Danny Sriskandarajah, “Salgın başladığından beri milyarlarca insan sınırda yaşıyor; bu sert fırtınayı atlatabilecek kaynakları ve destekleri yok. Aynı zamanda, çok az sayıda kişi, 9 ay içerisinde hayatları boyunca harcayamayacakları kadar parayı ceplerine indirdi.” İfadelerini kullandı.

Sriskandarajah, "Bu gerçekler utanç verici. Hükümetler harekete geçmeli. En zengin insanların adil bir şekilde vergilendirilmesi küresel iyileşmeye yardımcı olur, yoksullukla mücadele edilmesi, daha adil bir toplumun inşa edilmesi için kaynak oluşturur." İfadelerini kullandı.

Oxfam İcra Direktörü Gabriela Bucher raporla ilgili olarak, "Kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana eşitsizlikteki en büyük artışa tanık oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: salgın, küresel ekonomik dengesizlik
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