"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Savaşın Irak'a faturası: 60 milyar dolar

16 Ekim 2026, Cuma 14:15
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın Irak ekonomisine faturasının yaklaşık 60 milyar dolar olduğunu açıkladı.

 

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ve İsrai’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş sebebiyle ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını bildirdi.

Irak Haber Ajansı’nın (INA) haberine göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile başkent Roma’da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakan Hüseyin, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Irak’ın ekonomisine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, çatışmaların devam etmesinin ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti.

BİRÇOK  ÜLKE EKONOMİSİNİ VURDU

Hüseyin, söz konusu savaş sebebiyle ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını kaydetti. Devam eden savaşın, küresel enerji krizini derinleştirdiği ve enflasyonun yükselmesine ilişkin endişeleri artırdığı uyarısında bulunan Hüseyin, savaşın Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

AB ÇÖZÜM İÇİN ETKİN ROL ÜSTLENMELİ

Hüseyin, gerilimin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin önemini vurguladı. Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin çatışmanın tarafları arasında uzlaşı sağlanması ve tarafların müzakere masasına dönmesi için etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Hüseyin, bu adımların gerilimin kontrol altına alınmasına ve çatışmanın yayılmasının önlenmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Bakan Hüseyin, daha önce yaptığı açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması sebebiyle Irak'ın petrol gelirlerinde yaşanan düşüşün ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtığını belirtmişti.

AA

Etiketler: Irak, ABD, İran, İsrail, İtalya, Hürmüz Boğazı, ekonomik zarar, petrol gelirleri,
Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaşın Irak'a faturası: 60 milyar dolar

    Soykırımcıdan ‘Barış Kurulu’na da engelleme

    Herkese hesap sorulmalı

    Ekonomi ve refah neden eksik?

    Azerbaycan’da başörtüsü zulmü

    Kitaplarla açılan gönül kapıları

    Konya kitap fuarı bugün açılıyor

    Halk TV’ye el koyma dünya basınında

    “Doğru değil, yalan”

    Bu düzen 12 Eylül’den kalma

    ABD'den İran ve Küba'ya Ortak Finans Ambargosu!

    İBB Başkanvekili Aslan: "Bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz"

    AKOM'dan İstanbul'da yarın ve cumartesi günü için sağanak uyarısı

    Obama: "Bu bir tür delilik!"

    Mihraç Ural Suriye'de yakalandı!

    Marmara'da sağanak imtihanı!

    İstanbul Boğazı kahverengiye döndü

    Eisenkot, işkenceci Ben-Gvir'i övdü

    Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekonomi ve refah neden eksik?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Azerbaycan’da başörtüsü zulmü
    Genel

    Herkese hesap sorulmalı
    Genel

    “Doğru değil, yalan”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kitaplarla açılan gönül kapıları
    Genel

    Soykırımcıdan ‘Barış Kurulu’na da engelleme
    Genel

    Halk TV’ye el koyma dünya basınında
    Genel

    Bu düzen 12 Eylül’den kalma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.