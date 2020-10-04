Sayın Macron, gelecek İslamındır

FRANSA CUMHURBAŞKANINA MÜSLÜMAN ÂLİMLER BİRLİĞİNDEN CEVAP: “İSLAM BİR KRİZDEN GEÇMİYOR. SİZ AHLÂKÎ, İNSANÎ VE SİYASÎ KRİZLERLE YIKILIYORSUNUZ.”

DİNİMİZ İÇİN ENDİŞELENMEYİN

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği: “İslam hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Karşı çıkanlara kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bu yüzden dinimiz için endişelenmeyin.”

HERŞEYE RAĞMEN İSLAM HAYATTA

“Başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslam hayatta. Bir kriz varsa sebebi bazı Batılı politikacıların çifte standartları. Pek çok İslam ülkesinde iktidardakilerin, sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu hatırlatırız.”

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Sayın Macron, gelecek İslâmındır

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, “Sayın Macron, gelecek İslÂm’ındır” dedi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslâm dinini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. “İslâmî radikalizm ile mücadele” konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, “İslâm bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı. Karadaği, Facebook hesabından Macron’un sözlerine tepki olarak yaptığı açıklamada, “İslâm dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İs- lâm dini herhangi bir krizden geçmiyor” ifadesini kullandı.

Krizde olan sizlersiniz

Karadaği, “Sayın Macron, gelecek İslâm’ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşrû hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz. 21. yüzyıldayken, dinî savaşlar hayaliyle hâlâ Orta Çağ’da yaşayan bir hükümdara (Macron’a) acıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Bir kriz varsa onun da bazı Batılı politikacıların çifte standartlarından kaynaklandığını vurgulayan Karadaği şunları kaydetti: “Arap ve İslâm dünyasında pek çok ülkede iktidardakilerin, sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu size hatırlatırız. Sayın Macron, krizde olan sizlersiniz. Ahlâkî, insanî ve siyasî krizlerle yıkılıyorsunuz.”

İslamofobiye rağmen dinimiz hayatta

“Sayın Cumhurbaşkanı (Macron), İslâm dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Ona karşı çıkanlara da kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bundan dolayı dinimiz için endişelenmeyin” ifadelerine yer veren Karadaği, İslâm’ın Allah’ın dini olduğunu, seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını vurguladı. “Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam dini, bir beşerin ürünü olmadığından dolayı bozulması veya zayıflaması gibi bir korkumuz yoktur” ifadesini kullanan Karadaği, başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslâm dininin hayatta olduğunu belirtti.