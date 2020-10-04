"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Sayın Macron, gelecek İslamındır

04 Ekim 2020, Pazar 00:07
FRANSA CUMHURBAŞKANINA MÜSLÜMAN ÂLİMLER BİRLİĞİNDEN CEVAP: “İSLAM BİR KRİZDEN GEÇMİYOR. SİZ AHLÂKÎ, İNSANÎ VE SİYASÎ KRİZLERLE YIKILIYORSUNUZ.”

DİNİMİZ İÇİN ENDİŞELENMEYİN

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği: “İslam hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Karşı çıkanlara kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bu yüzden dinimiz için endişelenmeyin.”

HERŞEYE RAĞMEN İSLAM HAYATTA

“Başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslam hayatta. Bir kriz varsa sebebi bazı Batılı politikacıların çifte standartları. Pek çok İslam ülkesinde iktidardakilerin, sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu hatırlatırız.”

***

Sayın Macron, gelecek İslâmındır

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği, “Sayın Macron, gelecek İslÂm’ındır” dedi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslâm dinini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. “İslâmî radikalizm ile mücadele” konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, “İslâm bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı. Karadaği, Facebook hesabından Macron’un sözlerine tepki olarak yaptığı açıklamada, “İslâm dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İs- lâm dini herhangi bir krizden geçmiyor” ifadesini kullandı. 

Krizde olan sizlersiniz

Karadaği, “Sayın Macron, gelecek İslâm’ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşrû hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz. 21. yüzyıldayken, dinî savaşlar hayaliyle hâlâ Orta Çağ’da yaşayan bir hükümdara (Macron’a) acıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Bir kriz varsa onun da bazı Batılı politikacıların çifte standartlarından kaynaklandığını vurgulayan Karadaği şunları kaydetti: “Arap ve İslâm dünyasında pek çok ülkede iktidardakilerin, sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu size hatırlatırız. Sayın Macron, krizde olan sizlersiniz. Ahlâkî, insanî ve siyasî krizlerle yıkılıyorsunuz.”

İslamofobiye rağmen dinimiz hayatta

“Sayın Cumhurbaşkanı (Macron), İslâm dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Ona karşı çıkanlara da kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bundan dolayı dinimiz için endişelenmeyin” ifadelerine yer veren Karadaği, İslâm’ın Allah’ın dini olduğunu, seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını vurguladı. “Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam dini, bir beşerin ürünü olmadığından dolayı bozulması veya zayıflaması gibi bir korkumuz yoktur” ifadesini kullanan Karadaği, başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslâm dininin hayatta olduğunu belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sayın Macron, gelecek İslamındır

    AB için yeni fırsat kaçmasın

    ‘Süper enzim’ plâstik şişelere karşı

    Türkiye’nin karbon haritası çıkarıldı: Sera gazına dikkat

    20 bin hasta 15 yaş altı

    Fransa'da en yüksek günlük vaka gözlemlendi

    Fenerbahçe 3 puana 2 golle uzandı

    İlham Aliyev: 7 köyü daha işgalden kurtardık

    Küresel salgının son 24 saatinde yaşananlar

    Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

    'Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil'

    Koca: Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız

    Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte camiler açılacak

    Tahran'da salgın kısıtlamaları geri getirildi

    Soma kararları Yargıtay’dan döndü

    Türkiye Varlık Fonu'ndan 'THY' açıklaması

    Sudan hükümeti ile isyancı güçler arasında barış anlaşması imzalandı

    İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarı

    DSÖ'den Türkiye'ye 'rehberimize uyun' çağrısı

    Trump'ın ilaç tedavisine başlandı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Korku esareti ne zaman biter?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tasarrufsuz itibar ne durumda?
    Genel

    Sayın Macron, gelecek İslamındır
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış - 6: Vücudun direncini arttıran besinler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avustralyalı gazeteci Adams: Said Nursî’nin cesaret ve azminden etkileneceksiniz
    Abdurrahman AYDIN

    Siz hoş geldiniz de, çocuklar nerede?
    Osman ZENGİN

    “Bir genç intihar edip ölmüş” deseler...
    Mehmet KARA

    Sözün ağırlığı kaybolunca
    Risale-i Nur'dan

    Ehemmiyetli bir hizmette istihdam ediliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.