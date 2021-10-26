Sudan'da 'darbe karşıtı' gösteriler devam ediyor

Sudan ordusunun hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına almasına tepkiler 2. günde de devam ediyor.

Yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericiler, başkent Hartum'un Riyad, Şecere, Burri bölgelerinde ve Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan şehrinde sokağa inerek, yolları trafiğe kapattı. Protestolarda ölü sayısı 4'e yükseldi, 140'ın üzerinde kişi de yaralandı. Ayrıca, sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) grev çağrısı üzerine halkın büyük kısmı bugün işe gitmedi. AA

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