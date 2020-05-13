Suudi Arabistan ve Yemen'de son durum?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 273'e, Yemen'de 12'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha vefat ettiği ve ülkedeki toplam ölüm sayısının 273'e çıktığı belirtildi. Toplam vaka sayısının 44 bin 830'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 622 olduğu bilgisine yer verildi. Yemen Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Aden ve Lahic illerinde birer kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Açıklamada, tespit edilen son 5 vaka ile Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vaka sayısının 70'e, can kaybının 12'ye çıktığı kaydedildi. AA

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