Suudi petrol şirketine yapılan saldırı petrol fiyatlarını artırdı

Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı neticesinde düşen üretim sonrası ham petrolün fiyatı yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Şii Husiler 10 insansız hava aracıyla (İHA) cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya saldırı düzenlemişti.

Yapılan açıklamada saldırı sonrası dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda olan Suudi Arabistan'da petrol üretiminin yüzde 5 oranında düştüğü, fiyatların da Körfez Savaşı döneminden bu yana ilk kez gün içerisinde bu kadar arttığı kaydedildi.

Yetkililer Abkayk ve Khurais’teki petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında Batı Teksas ham petrol varil fiyatının da yüzde 15,5 oranında artarak 63,34 dolara yükseldiğini duyurdu. Ay başı itibariyle Suudi Arabistan'da ham petrol varil fiyatı 66.20 dolar seviyesindeydi.

1991'den bu yana en yüksek artış

Riyad yönetimine ait söz konusu tesislerde petrol üretiminin günlük 5.7 milyon varil düştüğü açıklanırken, petrol fiyatlarında böylesine büyük bir artışın en son Körfez Savaşı'nın sürdüğü 14 Ocak 1991 tarihinde yaşandığı belirtildi. Yetkililer bu durumun geçici olduğunu, petrol rezervleriyle piyasadaki ihtiyacın telafi edilebileceğini kaydetti.

Arap yetkililer Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya dün düzenlenen saldırıların ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını ve saldırılarda yaralanan olmadığını açıklanmıştı.

Yemen'deki Husilere ait güçler söz konusu petrol tesislerine yapılan saldırıları üstlenerek Riyad yönetiminin ülkedeki operasyonlarına "meşru bir yanıt" verildiğini belirtmiş, "Suudi rejimine bir sonraki operasyonun çok daha büyük ve sancılı olacağı sözünü veriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

2015 yılından bu yana iç savaşın sürdüğü Yemen'de İran'ın destek verdiği Şii Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki hükümete bağlı güçler çatışıyor.