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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Tayvan'da seçim heyecanı

11 Ocak 2020, Cumartesi 14:12
Çin ile ihtilaflı Tayvan, liderlik ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Ada'nın lideri ve yardımcısı ile Yasama Meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Liderlik seçiminde iktidardaki Demokrat İlerici Parti (DPP) adayı, mevcut lider Tsai Ing-wen ile Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) adayı, Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu ve Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu yarışıyor.

Tsai ve Han arasında geçmesi beklenen seçim yarışında adayların Çin ile ilişkiler konusundaki tutumlarının belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

Seçim öncesi kamuoyu yoklamalarında rakibi Han'ın önünde görünen Tsai'nin bağımsızlık yanlısı çizgisi, son aylarda Hong Kong'da demokrasi yanlısı kitlesel protestoların Ada kamuoyunda Çin aleyhtarı havayı artırması, görevdeki liderin halk nezdindeki popülaritesini artırmıştı.

DDP'nin 2016’da iktidara gelmesinden bu yana Çin karşıtı siyasi duruşuyla bilinen Tsai, seçim kampanyalarında Tayvan’ın Çin ile birleşmeyeceğini tezini öne çıkarırken, "Tayvan ikinci Hong Kong olmayacak" sloganıyla ortaya çıkan rakibi Han’ın ülkeyi Çin’e teslim edeceğini ileri sürmüştü.

Çin’e yakın duruşuyla bilinen Komingtang adayı Han ise Pekin ile yakın ilişkilerin Tayvan ekonomisinin yararına olduğunu savunmuş, kampanyasında ekonomik konuları öne çıkarmıştı.

AA

Etiketler: Tayvan, seçim
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