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6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

"Teröristlerin olduğu yerde kural yoktur"

06 Kasım 2023, Pazartesi 20:14
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail'in Gazze'de her geçen gün artan saldırılarına ilişkin "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, NBC News televizyon kanalının "Meet the Press" programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin soruya, söz konusu durumun "yeni bir şey olmadığını" ifade eden Zelenskiy, "Bu İsrail ve Filistin arasında yanan bir ateş ve bazı insanlar hala bu ateşe kibrit atmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, "Eminim ki Hamas'ın desteklenmesinin arkasında Rusya ve İran da var." iddiasında bulunarak, "suçlanması gerekenlerin" Rusya ve İran olduğunu savundu.

Hamas'a destek olan ülkeler arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu öne süren Zelenskiy, "Gazze'de kaç tane Kuzey Kore mühimmatı bulunduğunu gördünüz. Bu bir gerçek, mutlak bir gerçek." dedi.

Gazze için "kuralsız" saldırı imasında bulunan Zelenskiy, "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." ifadelerini kullandı.

AA

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