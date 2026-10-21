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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Tom Barrack: "Petrol karşılığı güvenlik" dönemi bitti

21 Ekim 2026, Çarşamba 00:51
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington’ın Orta Doğu’da uzun yıllardır uyguladığı "petrol karşılığı güvenlik" modelini terk ettiğini açıkladı.


Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu’nda konuşan Büyükelçi Tom Barrack, ABD'nin bölgedeki yeni stratejisine dair önemli mesajlar verdi. Washington’ın Orta Doğu’dan tamamen çekilmediğini vurgulayan Barrack, artık bölgeyi kontrol etme ya da siyasi düzeni tek taraflı şekillendirme hedefinden vazgeçtiklerini belirtti.

"Kontrol etmek değil, ayrılmamak"

ABD'nin yeni yaklaşımını çarpıcı sözlerle özetleyen Barrack, "ABD artık sahip olmak istemiyor. Denklem, kontrol etmek değil, ayrılmamak. Biz ayrılmıyoruz" dedi. Bölge ülkelerinin de artık Washington’ın müdahale sınırlarını net bir şekilde gördüğünü ifade eden Büyükelçi, "Herkes, ‘Tamam, bütün sorunlarımı çözmek için Amerika’ya güvenemem’ demeye başladı" şeklinde konuştu.

23 Rejim değişikliği itirafı: "Her seferinde hata olduğu görüldü"

Washington’ın geçmişte izlediği müdahaleci politikaları açık bir dille eleştiren Barrack, ABD’nin bugüne kadar geniş Orta Doğu coğrafyasında tam 23 rejim değişikliğine dahil olduğunu itiraf etti. Geçmişten ders çıkardıklarını ima eden Barrack, "Her müdahale edip kişiyi ya da rejimi değiştirmeye çalıştığımızda bunun bir hata olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Peygamberler Bile Buradaki Sorunları Çözemedi"

Orta Doğu’daki krizlerin kısa sürede çözülmesini beklemenin gerçekçi olmadığını belirten Barrack, bölgenin köklü ve karmaşık yapısına tarihsel bir örnekle dikkat çekti:

"Tanrı tarafından bu bölgeye kaç peygamber gönderildiğine bakarsak; 55 Hristiyan peygamber, 100’den fazla İslam peygamberi ve ayrıca 50 Yahudi peygamber var. Hiçbiri bu durumu çözmeyi başaramadı. Dolayısıyla bizim bunu sadece birkaç yıl içinde çözebileceğimizi düşünmek muhtemelen gerçekçi değil." (ANKA)

Etiketler: Tom Barrack, ABD Orta Doğu politikası, petrol karşılığı güvenlik, Küresel Güvenlik Forumu, ABD Ankara Büyükelçisi, rejim değişikliği, Washington, Orta Doğu.
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