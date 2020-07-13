"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı

13 Temmuz 2020, Pazartesi 10:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 866 bin 176), Hindistan (879 bin 466), Rusya (727 bin 162), Peru (326 bin 326), Şili (315 bin 41), İspanya (300 bin 988), Meksika (299 bin 750), İngiltere (289 bin 603), Güney Afrika (276 bin 242), İran (257 bin 303), Pakistan (251 bin 625), İtalya (243 bin 61) ve Suudi Arabistan (232 bin 259) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 212 bin 993'e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (199 bin 950), Bangladeş (183 bin 795), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (150 bin 445), Kanada (107 bin 590), Katar (103 bin 598), Arjantin (100 bin 166), Çin (83 bin 602), Mısır (82 bin 70), Irak (77 bin 506), Endonezya (75 bin 699) ve İsveç (74 bin 898)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 571 bin 660 kişi öldü

Kovid-19'a yakalanan 7 milyon 588 bin 94 kişi iyileşti, halen 4 milyon 881 bin 944 hasta tedavi görüyor.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma gece de devam etti: 1 üsteğmen şehit oldu

    Cari açık rakamları belli oldu

    Artvin Valisi Doruk: Selde 1 kişi vefat etti, 3 kişi kayıp

    Toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı

    Borç ve faiz batağındayız

    Havaî fişeğin zararları saymakla bitmiyor

    Güvenlik adaletle sağlanır

    Aynı sevinci Aksa’da da yaşayalım

    Milletin nezdinde hiç müze olmadı

    Dünyada son 24 saat

    Heybeliada'daki yangınla ilgili 3 gözaltı var

    Sivasspor, Kadıköy'den 3 puan çıkarttı

    Kimlikleri belirlendi

    Heybeliada'daki yangın kontrol altına alındı: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

    Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il açıklandı

    Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor

    Küresel salgının merkezi ABD'den son gelişmeler?

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Şehit ve yaralılar var!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeyhülislâm Zenbilli, Kanuni’yi niye terslemişti?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın Ayasofya mücadelesi
    Genel

    Güvenlik adaletle sağlanır
    Süleyman KÖSMENE

    İkiden biri olmaktan sakınmak lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat misyonun serencâmı (1)
    Genel

    Borç ve faiz batağındayız
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya müzahrafattan temizlenip ibadet mahalli olmalı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Tahir Paşa’nın itirazına cevap veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.