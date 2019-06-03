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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Trump'tan bayram mesajı

03 Haziran 2019, Pazartesi 21:02
ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında tüm Müslümanların bayramını tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bayram mesajı paylaşıldı.

Eşi Melania Trump ile en samimi duygularla Ramazan Bayramını tebrik ettiklerini kaydeden Trump, "Bu kutsal gün hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, fakirlere yardım etme, Tanrı'ya olan inançlarını kuvvetlendirme, ibadete sarılma ve diğer insanlarla yakınlaşma imkanı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Trump, mesajını, Ramazan Bayramı'nın tüm Müslümanlara barış ve esenlik getirmesi temennisiyle tamamladı.

AA

Etiketler: ABD, Donald Trump, bayram
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