Trump: "Yapabilirim"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Yemen’e karşılık vermeye çağırıp çağırmayacağı sorusuna, “Yapabilirim” cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Yemen’e karşılık vermeye çağırıp çağırmayacağı sorusuna, “Yapabilirim” cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük saygı duyduğunu belirten Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının ardından Trump’a, Türkiye’ye karşılık verme çağrısında bulunup bulunmayacağı soruldu. Trump, bir Türk basın mensubunun, “Türkiye’yi Yemen’e karşılık vermeye çağıracak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yapabilirim. O harika biri. Bildiğiniz gibi, benim çok yakın bir dostum, bunu yapabilirim. Türkiye Cumhurbaşkanı’na büyük saygım var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum.” (ANKA)

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