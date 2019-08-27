Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bakü'de ortak tatbikat yapacak

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek. Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek. AA

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