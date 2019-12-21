UCM, Filistin'de yaşananlar nedeniyle savaş suçu soruşturması açmak istiyor

Mahkeme Filistinlerin 2014'ten bu yana yaptığı bazı şikayetleri inceliyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin'den yapılan bazı başvuruların ardından, bölgede yaşananlara dair savaş suçu soruşturması açmak istediğini açıkladı.

Bensouda, İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde savaş suçlarının işlendiğini ve soruşturma için izin istediğini söyledi.

Bensouda mahkemeden, İsrail ve Filistin'in yetki alanlarında olup olmadığını konusunda bir karar almasını talep etti.

Mahkeme Filistinlerin 2014'ten bu yana yaptığı bazı şikayetleri inceliyordu.

İsrail, bu hamlenin temelsiz olduğunu söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail'in, üyesi olmadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanı dışında olduğunu belirtti.

Netanyahu'ya göre bu adım "Lahey merkezli mahkemeyi İsrail'in meşruiyetini yok etmek hedefleyen siyasi bir araca dönüştürdü".

Bensouda ise, yaptıkları ön incelemenin ardından bir soruşturma açmak için ellerinde yeterli kanıt ve bilgi bulunduğunu söyledi:

"Bir soruşturmanın adaletin çıkarına hizmet etmeyeceğine inanmak için hiçbir neden yok."

Bensouda bu adımı ne zaman attığını açıklamadı ancak mahkemeden "hızla karar vermelerini" istediğini belirtti.