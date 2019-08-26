Ukrayna krizi çözülmeden Rusya G7'ye dönemeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 Zirvesi'nde Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik liderler arasında fikir birliğinin oluşmadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. "Ukrayna krizi sonlanmadan Rusya'yı davet etmek uygun değil" Zirvede, Ukrayna'yı da ele aldıklarını ve eylülde Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna'nın bir zirve düzenleyeceğini belirten Macron, şunları söyledi: "Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı. Ukrayna krizi sonlanmadan Rusya'yı G7'ye resmi olarak davet etmek uygun değil. Bununla beraber, Rusya ile ilişki içerisinde olmanın önemli olduğu hususunda anlaştık." AA

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