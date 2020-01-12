"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Uygurlara hakları verilsin

12 Ocak 2020, Pazar
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Doğu Türkistan’daki Uygurlara dinÎ, toplumsal, siyasî haklarının verilmesini talep ettiklerini duyurdu.

İstanbul’da Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Filistin Dışındaki Âlimler Heyeti Derneği, Doğu Türkistan Âlimler Birliği ve Sünni Alimler Derneği koordinasyonunda, Doğu Türkistan’daki Uygurlar için dayanışma etkinliği düzenlendi. Faaliyette konuşan Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Doğu Türkistan’daki Uygurlara dini, toplumsal, siyasî haklarının verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Çin hükümeti ile Uygur halkı arasında uzlaşma sağlanması ve Uygurların haklarının verilmesinden yana olan ülkeler ile görüştüğünü ifade eden Karadaği, Uygur âlimlerine “halkın haklarının verilmesi konusundaki taleplerini toplamalarını ve Çin yönetimini Uygurların bağımsızlık istemediği konusunda temin etmeleri” çağrısında bulundu. Karadaği, “Hak talepleriniz konusundaki bu mesajınızı size saygı gösteren ülkelerin politikacılarına ileteceğiz. Daha sonra hepimiz bu taleplerinizi Çin’e ulaştırmak için çalışacağız” dedi.

Doğu Türkistan gasp edildi

Doğu Türkistan Âlimler Birliği üyesi Abdusselam Âlim ise “Doğu Türkistan, Filistin’in soyulduğu ve gasbedildiği gibi, 1949’dan beri komünistler tarafından halkı soyulan ve hakları gasbedilen bir İslâm toprağıdır” ifadelerini kullandı. Çin cezaevlerinde 5 milyondan fazla Uygur’un tutulduğuna ve durumları hakkında hiç bir bilgi paylaşılmadığına dikkati çeken Âlim, Doğu Türkistan konusunun Müslüman ülkelerde basın ve Çin’in işlediği ihlâllere karşı protestolar üzerinden duyurulmasını istedi.

Âlim, uluslar arası İslâmî sempozyumlarda Doğu Türkistan konusuna geniş yer verilmesi, Uygur dâvâsına destek için uluslar arası bir konferans düzenlenmesi, Müslüman ülkelerde Uygurlara sığınma hakkı verilmesi ve sınır dışı edilmemeleri çağrısı yaptı. Uygurların kültür ve eğitim alanında da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Âlim, Türkiye’nin Uygurlara hizmet veren dernekler için imkân sağladığına vurgu yaptı.

AA

Etiketler: Uygur, hak
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşürdüğü uçak İran’ı sarsıyor

    Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti

    Tahran'da rejim protesto edildi

    Uygurlara hakları verilsin

    Suriyelileri Libya’ya kim gönderdi?

    Ekran bağımlılığı empatiyi kaybettiriyor

    Fransa'da tansiyon yeniden yükseldi

    Çeşme'den üzücü haber

    Ruhani, özür diledi

    7 ülke BM Genel Kurul'daki oy hakkını kaybetti

    İşte ikinci el otoda en çok tercih edilen markalar

    Libya’da ateşkes girişimlerine ilişkin Putin'den açıklama

    Marmara Denizi'ndeki deprem "V Oldukça güçlü" olarak hesaplandı

    Basın hürriyetinde geriye gittik

    Ukrayna Havayolları, artık İran üzerinde uçmayacak

    120 ilâç yok

    Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti

    Trablus’ta eğitime bir hafta ara verildi

    Hacızade: Tüm sorumluluğu alıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Birinci Avrupa’nın vicdanlı sesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Seyda Ağabey: “Yeni Asya’yı bedenime sarın”
    Genel

    Düşürdüğü uçak İran’ı sarsıyor
    Ahmet BATTAL

    Vicdanî Sultan Recep Han
    Genel

    Hafter’e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti
    Genel

    Ekran bağımlılığı empatiyi kaybettiriyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Esirdeki esrar ve iltibas
    Genel

    Suriyelileri Libya’ya kim gönderdi?
    Genel

    Uygurlara hakları verilsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.