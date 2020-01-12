Uygurlara hakları verilsin

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Doğu Türkistan’daki Uygurlara dinÎ, toplumsal, siyasî haklarının verilmesini talep ettiklerini duyurdu.

İstanbul’da Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Filistin Dışındaki Âlimler Heyeti Derneği, Doğu Türkistan Âlimler Birliği ve Sünni Alimler Derneği koordinasyonunda, Doğu Türkistan’daki Uygurlar için dayanışma etkinliği düzenlendi. Faaliyette konuşan Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Doğu Türkistan’daki Uygurlara dini, toplumsal, siyasî haklarının verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Çin hükümeti ile Uygur halkı arasında uzlaşma sağlanması ve Uygurların haklarının verilmesinden yana olan ülkeler ile görüştüğünü ifade eden Karadaği, Uygur âlimlerine “halkın haklarının verilmesi konusundaki taleplerini toplamalarını ve Çin yönetimini Uygurların bağımsızlık istemediği konusunda temin etmeleri” çağrısında bulundu. Karadaği, “Hak talepleriniz konusundaki bu mesajınızı size saygı gösteren ülkelerin politikacılarına ileteceğiz. Daha sonra hepimiz bu taleplerinizi Çin’e ulaştırmak için çalışacağız” dedi.

Doğu Türkistan gasp edildi

Doğu Türkistan Âlimler Birliği üyesi Abdusselam Âlim ise “Doğu Türkistan, Filistin’in soyulduğu ve gasbedildiği gibi, 1949’dan beri komünistler tarafından halkı soyulan ve hakları gasbedilen bir İslâm toprağıdır” ifadelerini kullandı. Çin cezaevlerinde 5 milyondan fazla Uygur’un tutulduğuna ve durumları hakkında hiç bir bilgi paylaşılmadığına dikkati çeken Âlim, Doğu Türkistan konusunun Müslüman ülkelerde basın ve Çin’in işlediği ihlâllere karşı protestolar üzerinden duyurulmasını istedi.

Âlim, uluslar arası İslâmî sempozyumlarda Doğu Türkistan konusuna geniş yer verilmesi, Uygur dâvâsına destek için uluslar arası bir konferans düzenlenmesi, Müslüman ülkelerde Uygurlara sığınma hakkı verilmesi ve sınır dışı edilmemeleri çağrısı yaptı. Uygurların kültür ve eğitim alanında da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Âlim, Türkiye’nin Uygurlara hizmet veren dernekler için imkân sağladığına vurgu yaptı.